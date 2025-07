Il Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Musetti è iniziato col piede giusto: vittoria in due set contro l’australiano James Duckworth, n.106 al mondo, e primo successo dal Roland Garros. Ma se il rovescio del carrarino resta la sua arma piĂą riconoscibile, non è passato inosservato un altro dettaglio: l’ orologio che aveva al polso, un Vacheron Constantin Overseas Calendario Perpetuo Ultra-Piatto in oro rosa. Un segnatempo che, come il tennis di Musetti nei giorni buoni, unisce eleganza naturale e tecnica sopraffina. National Bank Open 2025 - Day 1. TORONTO, CANADA - JULY 26: Lorenzo Musetti of Italy speaks during a press conference on day one of the 2025 National Bank Open in Toronto, Ontario, Canada on July 26, 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lorenzo Musetti e l’orologio da 137mila euro che vale più di un Masters