Riccardo Bonadio si aggiudica la quarta edizione del Memorial Beretti, torneo Open maschile dotato di quattromila euro di montepremi sui campi del Circolo Tennis F. Beretti di Grottammare. Il 2.1 del CT Crema, 32 anni, originario di San Vito al Tagliamento, ex numero 164 al mondo nel maggio 2023 (oltre che 278 in doppio nel 2022), ha battuto in finale il padrone di casa Biagio Gramaticopolo, 2.2 del circolo organizzatore, con il punteggio di 6-2 6-4. Una vittoria che premia l’esperienza internazionale di Bonadio, che ha saputo gestire la pressione di una finale giocata davanti al pubblico avversario, dimostrando il proprio valore tecnico nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Open maschile di Grottammare