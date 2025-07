Lookman verso l’Inter? Parla Percassi | Il ragazzo vuole andare via non è un segreto! Valuteremo l’offerta arrivata ieri ma il prezzo…

Lookman verso l’Inter? Parla Percassi: «Il ragazzo vuole andare via, non è un segreto! Valuteremo l’offerta». Le parole dell’AD della Dea. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Honest Ahanor, l’amministratore delegato dell’ Atalanta, Luca Percassi, ha fatto chiarezza sulla situazione legata ad Ademola Lookman. L’esterno offensivo nigeriano classe 1997 è al centro delle attenzioni del mercato, col calciomercato Inter che ha ufficializzato il proprio rilancio: 42 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale di 45. Percassi ha confermato che il giocatore ha espresso da tempo la volontà di cambiare aria, e che una cessione all’anno rientra nella filosofia del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman verso l’Inter? Parla Percassi: «Il ragazzo vuole andare via, non è un segreto! Valuteremo l’offerta arrivata ieri ma il prezzo…»

