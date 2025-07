Lookman verso l’Inter? Intanto l’Atalanta pensa al sostituto! – SM

Ademola Lookman potrebbe approdare all’Inter in questa finestra estiva di mercato. L’Atalanta, che per ora non apre all’affare, guarda ai possibili sostituti del nigeriano. LA SITUAZIONE – Ademola Lookman è l’assoluta prioritĂ dell’Inter per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Il calciatore dei bergamaschi, che sta spingendo con forza per l’approdo a Milano in tempi brevi, è in cima alla lista dei meneghini perchĂ© il suo è il profilo sul quale converge in maniera unitaria il consenso della dirigenza e dello staff tecnico dell’Inter. Non vi è dubbio che la volontĂ primaria dell’intero mondo nerazzurro coincida con l’approdo del calciatore nigeriano a Milano, ma la fumata bianca appare ancora distante. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman verso l’Inter? Intanto l’Atalanta pensa al sostituto! – SM

