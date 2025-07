Lookman resta l’obiettivo principe dell’Inter | c’è una sola l’alternativa!

Il muro dell’Atalanta non muta le gerarchie dell’Inter. Un cosa è certa: Ademola Lookman è ancora la primissima scelta per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu. L’alternativa al francese è solo una, ma resta in secondo piano. IL PUNTO – È necessario fare ordine sul caso Lookman dopo le novità emerse questa mattina. Ha farlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale Youtube dichiara: « L’offerta dell’Inter, ricevuta dall’Atalanta, è da 42 milioni di euro fissi + 3 di bonus. Luca Percassi, CEO dei bergmaschi e figura fondamentale all’interno del club, oggi ha ribadito che l’offerta è arrivata e che non è stata rifiutata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman resta l’obiettivo principe dell’Inter: c’è una sola l’alternativa!

Lookman Juventus, l’ipotesi resta viva: l’Atalanta apre alla cessione del nigeriano, ma serve questa proposta! Tutte le novità - di Redazione JuventusNews24 Lookman Juventus, l’ipotesi resta viva: l’Atalanta apre alla cessione del nigeriano, ma serve questa proposta! Tutte le novità sul futuro dell’attaccante.

Lookman-Inter, contatto con gli agenti! Ma in Spagna un club resta in corsa - L’Inter ha deciso di rompere gli indugi e tentare l’assalto per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta, reduce da un’altra stagione da protagonista, è uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro.

Inter, Ausilio: "Lookman il preferito, Leoni non è una priorità , Calhanoglu resta" - 2025-07-18 19:43:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Piero Ausilio fa il punto sul mercato dell’Inter.

Per l'#Inter quella legata ad Ademola #Lookman è già diventata una "telenovela", scenario che si è sempre inteso evitare. Ecco perché l'obiettivo è trovare una soluzione in 2-3 giorni. La principale alternativa resta #NicoGonzalez della #Juventus. @SkySport Vai su X

Sky - L'Inter ha presentato una nuova offerta da 45 milioni di euro per Ademola Lookman, ma l'Atalanta resta ferma sulla sua richiesta: non scende sotto i 50 milioni. GdS - L’Inter ha alzato l’offerta per Lookman portandola a 45 milioni, bonus inclusi. Ora la pall Vai su Facebook

Calciomercato Inter, nuova offerta per Lookman all'Atalanta. Cosa manca per chiudere; Inter, Nico Gonzalez resta l'alternativa a Lookman; Xavi Simons-Inter la situazione: Ausilio in contatto con l’agente, possibile alternativa a Lookman.

Inter, il piano B di Lookman ha un nome: affare con il Chelsea - Una novità assoluta in casa Inter per un intreccio di calciomercato con il Chelsea. Secondo news.direttagoal.it

Romano: “Lookman vuole solo l’Inter, a che punto siamo. Nico Gonzalez? Zero. Nkunku piace” - Nuovi aggiornamenti da Fabrizio Romano su Ademola Lookman, l'offerta dell'Inter resta sul tavolo dell'Atalanta, come confermato da Percassi stesso. Segnala fcinter1908.it