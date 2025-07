Lookman l’offerta dell’Inter è definitiva | lui rifiuta il rinnovo! Atalanta alle strette – Sky

L’Inter è ferma all’ultima offerta rilanciata all’Atalanta nella giornata di ieri per Lookman e non intendono spingersi oltre quota 45 milioni complessivi. Una scelta ponderata da Marotta e Ausilio, consapevoli che il fondo Oaktree ha già concesso un margine superiore alle previsioni iniziali per arrivare all’attaccante nigeriano. Intanto secondo quanto riportato da Sky Sport, lui ha anche rifiutato il rinnovo dei bergamaschi. OFFERTA DEFINITIVA – L’ Inter ritiene che il prezzo richiesto dall’ Atalanta non possa superare queste cifre – 42 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus -, anche alla luce del fatto che Ademola Lookman, 27 anni, non rappresenterebbe un profilo facilmente rivendibile in futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, l’offerta dell’Inter è definitiva: lui rifiuta il rinnovo! Atalanta alle strette – Sky

In questa notizia si parla di: lookman - offerta - inter - atalanta

Lookman Juve: per ora nessuna offerta concreta, ma l’Atalanta ha già fissato il prezzo. Le ultimissime sul nigeriano - di Redazione JuventusNews24 Lookman Juve: per ora nessuna offerta concreta, ma l’Atalanta ha già fissato il prezzo.

Mercato Juve: fissato il prezzo di Ederson e Lookman. Comolli avvisato, quale offerta servirà per strapparli alla Dea. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: ecco il prezzo di Ederson e Lookman. Dirigenza avvisata, quale offerta servirà per strapparli alla Dea.

Calciomercato Juve, Lookman si allontana? «Da Bergamo sanno che arriverà un’offerta». Novità sul futuro dell’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, Lookman si allontana dai bianconeri? Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante.

Corriere Bergamo - Inter a soli 3 mln da Lookman: ecco l'offerta che l'Atalanta accetterà . Marotta non vuole... Vai su X

Inter e Atalanta: la trattativa che può cambiare tutto L’Inter non molla la presa su Ademola Lookman, attaccante nigeriano che ha attirato l’interesse di mezza Serie A. L’offerta è chiara: 42 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus legati alle prestazioni del gio Vai su Facebook

Lookman-Inter, offerta da 42 milioni più 3 di bonus: news di calciomercato in diretta; Inter, nuova offerta all'Atalanta per Lookman: le cifre e cosa succede adesso; Atalanta, per Lookman l'offerta di 42 milioni (+3 di bonus) dell'Inter ancora non basta.

Inter-Lookman, gli agenti spingono con l'Atalanta per la cessione - L'Inter non andrà oltre l'ultima offerta presentata all'Atalanta per Lookman e ora gli agenti del giocatore spingono per il trasferimento. Come scrive sport.sky.it

Inter: Lookman, perché l'Atalanta non cede e come andrà a finire: il web ribolle - Continua la telenovela sulla trattativa per il bomber nigeriano Lookman, il presidente dell'Inter Marotta ha alzato la posta ma la Dea continua a dire no. Riporta sport.virgilio.it