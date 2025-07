L’Inter attende la risposta dall’Atalanta dopo la formalizzazione per iscritto della propria offerta per Lookman. I nerazzurri di Milano la ritengono congrua e intanto puntano sull’irrequietezza dell’attaccante. LA PROPOSTA – Nuovo capitolo della serie Lookman. Ieri, è andato in scena il fatidico incontro in Lega tra Beppe Marotta, presidente dell’Inter, e Luca Percassi, AD dell’Atalanta. Prima una proposta verbale di rilancio da 45 milioni di euro, bonus inclusi, anticipando, che nel pomeriggio, il tutto sarebbe stato formalizzato attraverso l’invio di una mail. Detto fatto: nel pomeriggio, infatti, da Viale della Liberazione è partita una mail con la nuova proposta inoltrata all’Atalanta da 42 milioni di euro di base fissa piĂą tre sotto forma di premi. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lookman, l’Inter attende la risposta dell’Atalanta: una variabile – CdS