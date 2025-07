Lookman Juventus Luca Percassi AD Atalanta rompe gli indugi ed esce allo scoperto | Quello che posso dire è che Ademola vuole andare via Inter? È arrivata un’offerta scritta ma… L’annuncio

Lookman Juventus: l'amministratore delegato dell'Atalanta, Percassi svela importanti novità sul futuro dell'attaccante nigeriano. Le sue parole. Ademola Lookman vuole andare via dell' Atalanta. La conferma è arrivata attraverso le parole pronunciate dall'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi. In vista della conferenza stampa di Ahanor, il dirigente bergamasco ha fatto luce sul futuro classe 1996, il quale ha manifestato la volontà di andare via da Bergamo. Ecco le sue parole, che potrebbe aprire un futuro all' Inter e non alla Juventus. PAROLE – «Lookman? Io quello che posso dire è che Ademola da qualche tempo ha manifestato il suo desiderio di andare via dall'Atalanta.

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! Novità importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18 - SERIE A. Due le notizie principali di venerdì 9 maggio: Ademola Lookman è in dubbio per il match di lunedì 12 al Gewiss Stadium per un guaio muscolare e Genoa-Atalanta da domenica 18 potrebbe essere anticipata a sabato 17.

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: il VIDEO della rete del nigeriano.

? INTER AVVISATA! Così il giornalista Luca Bassi, a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, sulla trattativa #Inter-#Lookman: "La trattativa per Lookman non sarà come quella per Koopmeiners alla Juventus, ma l'Inter dovrà com Vai su X

Lookman, ecco la nuova offerta dell’Inter: 42 milioni più 3 di bonus. Ma l’Atalanta dice no I nerazzurri di Milano hanno presentato una nuova offerta all’Atalanta per la punta nigeriana: 42 milioni di parte fissa più tre di bonus. Il conto dice 45 milioni totali. Cin Vai su Facebook

Atalanta, se parte Lookman si sogna Chiesa: i dettagli dell'operazione; Atalanta: Gasperini-Lookman, il giorno del confronto; Le immagini di Juventus-, 28ª Serie A Enilive.

Atalanta: Luca Percassi, decidiamo noi il valore di Lookman - BERGAMO, 30 LUG – “I tempi e i valori di uscita dei giocatori dell’Atalanta li decide solo la società”. lasicilia.it scrive

Lookman, ultimatum Inter! Percassi tuona: “Il suo valore lo decide l’Atalanta” - Gli ultimi sviluppi sulla trattativa per l'attaccante nigeriano, con le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club bergamasco ... Lo riporta tuttosport.com