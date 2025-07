Lookman Inter ultimatum all’Atalanta | offerta da 45 milioni con scadenza fissata a questa data

Lookman Inter, Marotta impone una deadline: la risposta dell’Atalanta è attesa entro tre giorni, ma Percassi non si lascia pressare. L’ Inter accelera per Ademola Lookman e alza la pressione sull’ Atalanta, fissando una scadenza precisa per ottenere una risposta definitiva sull’operazione. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha formalizzato ieri l’offerta scritta per l’attaccante nigeriano: 42 milioni di euro di base fissa più 3 milioni di bonus, per un totale di 45 milioni. La proposta, già importante sotto il profilo economico, è stata accompagnata da una richiesta chiara: l’Atalanta dovrà dare una risposta entro venerdì, come confermato anche dallo stesso Beppe Marotta nella conferenza stampa di apertura della nuova stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

