Lookman Inter Sport Mediaset l’attaccante spinge per l’addio all’Atalanta ma non ci saranno ulteriori rilanci!

Quale futuro per il nigeriano?. La trattativa tra il mercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman resta in una fase di stallo. Nonostante il nuovo tentativo effettuato nella giornata di ieri dai dirigenti di Viale della Liberazione, non si è ancora arrivati alla tanto attesa fumata bianca. Il club bergamasco, infatti, continua a mantenere una posizione ferma e non intende accettare cifre inferiori alle sue richieste. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’ultimo rilancio dei nerazzurri prevedeva 42 milioni di euro di parte fissa e 3 milioni di bonus, per un totale di 45 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter (Sport Mediaset), l’attaccante spinge per l’addio all’Atalanta ma non ci saranno ulteriori rilanci!

