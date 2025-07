Lookman Inter pressing continuo | doppio rilancio e svolta vicina per la chiusura dell’affare con l’Atalanta

Lookman Inter, il nigeriano spinge per il trasferimento: nuovo assalto dell’Inter all’Atalanta per strappare il centravanti. Ademola Lookman vuole solo l’ Inter. E lo ha fatto capire chiaramente anche in questi giorni, mentre a Zingonia prosegue il lavoro per recuperare completamente dall’infortunio al polpaccio. Il classe ’97 ha ripreso ad allenarsi individualmente, ma intanto continua a premere per ottenere il via libera al trasferimento a Milano. La sua volontà è chiara: vuole i nerazzurri, ha giĂ detto no ad altre offerte e attende che Atalanta e Inter trovino l’accordo definitivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri l’Inter ha mosso due nuovi passi concreti: prima un’offerta da 40 milioni piĂą 5 di bonus, poi un rilancio ulteriore da 42 piĂą 3. 🔗 Leggi su Internews24.com

