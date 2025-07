Lookman Inter ottimismo per la trattativa con l’Atalanta | si va verso la chiusura a 50 milioni

Lookman Inter, filtra un cauto ottimismo in vista della chiusura della trattativa imbastita con la Dea per il centravanti nigeriano. Secondo La Repubblica, l’ Inter è sempre piĂą vicina ad assicurarsi Ademola Lookman. Il quotidiano parla infatti di un clima ottimistico a viale della Liberazione: l’attaccante dell’Atalanta è considerato ormai “quasi nerazzurro”. La distanza tra domanda e offerta si è ulteriormente ridotta — restano circa cinque milioni da colmare — ma in casa Inter si è consapevoli che non sarĂ sufficiente un ulteriore piccolo sforzo per chiudere. Con l’ Atalanta, infatti, non si mercanteggia: si tratta solo se ci si avvicina davvero al valore richiesto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, ottimismo per la trattativa con l’Atalanta: si va verso la chiusura a 50 milioni

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter-Lookman, cresce l'ottimismo. E ora Ademola va in pressing sull'Atalanta; Inter decisa su Lookman: rilancio imminente e incontro con l’Atalanta a Milano; Inter-Lookman, clamorosa frenata: un fattore complica tremendamente la trattativa.

Inter-Lookman, trattativa calda: offerta salita a 45 milioni, ma l’Atalanta non cede - Inter Lookman, prosegue la trattativa: i nerazzurri alzano l’offerta a 45 milioni, ma l’Atalanta non cede: ecco quanti ne vuole Il pressing dell’Inter su Ademola Lookman si fa più concreto. Si legge su calcionews24.com

Lookman-Inter, fumata nerazzurra. Marotta ritocca ancora l’offerta, ma la Dea non scende da 50 milioni - C’è l’accordo con il nigeriano, non ancora fra i club: in via della Liberazione vogliono chiudere in fretta. Segnala msn.com