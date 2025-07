Lookman-Inter nuova offerta dei nerazzurri | il punto sulla trattativa

Prosegue il pressing dell'Inter per Ademola Lookman. I nerazzurri, per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del via ufficiale della nuova stagione, hanno infatti messo nel mirino il giocatore dell'Atalanta, reduce da una stagione in cui ha segnato complessivamente 20 reti (15 in. 🔗 Leggi su Today.it

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Lookman, ecco la nuova offerta dell'Inter: 42 milioni più 3 di bonus. Ma l'Atalanta dice no I nerazzurri di Milano hanno presentato una nuova offerta all'Atalanta per la punta nigeriana: 42 milioni di parte fissa più tre di bonus. Il conto dice 45 milioni totali.

L'Inter non molla la presa per Lookman? Secondo Gianluca Di Marzio su "X", i nerazzurri avrebbero presentato una nuova offerta all'Atalanta per l'attaccante Le cifre adesso arrivano a 42 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus #Inter #Lookman #Sp

Inter, nuova offerta per Lookman: sul piatto 42 milioni più 3 di bonus; L’Inter alza l’offerta per Lookman, ma ancora non basta; Accostato al Napoli, l’Inter fa sul serio per Lookman: l’offerta dei nerazzurri – Sky.

Lookman, ecco la nuova offerta dell'Inter: le cifre e la posizione dell'Atalanta - I nerazzurri migliorano la loro prima proposta per il club bergamasco, sono ore decisive per il futuro dell'attaccante nigeriano ... tuttosport.com scrive

Sky – Inter, in arrivo offerta formale all’Atalanta per Lookman! Le sensazioni sul colpo sono… - Oggi c'è stato un contatto per Lookman tra l'Inter e l'Atalanta a margine dell'assemblea di Lega: ecco le novità dagli studi di Sky Sport ... Da fcinter1908.it