Lookman-Inter l’Atalanta avvisa Marotta | Il prezzo lo decidiamo noi

Bergamo, 30 luglio 2025 – Sarà l’Atalanta a decidere tempi e cifra dell’eventuale cessione di Ademola Lookman. La prima risposta all’Inter, in attesa di quella scritta definitiva, viene anticipata dalle parole dell’amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi, che stamattina, al centro sportivo di Zingonia, al termine della conferenza stampa di presentazione del 17enne laterale Honest Ahanor, ha rilasciato una dichiarazione sull’affare Lookman, chiarendo il punto di vista atalantino. “Ademola Lookman da qualche tempo ci manifesta il suo desiderio di poter andare via dall’Atalanta e probabilmente nei nostri ragionamenti era lui il giocatore che questa estate sarebbe dovuto partire, stando a quella che da sempre È la nostra filosofia, perché una cessione all’anno fa parte, lo ripeto, della nostra filosofia”, è stata la premessa di Luca Percassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lookman-Inter, l’Atalanta avvisa Marotta: “Il prezzo lo decidiamo noi”

