Lookman Inter | la volontà del nigeriano è ormai netta ha solo in mente questa idea per il suo futuro! Rivelazione che non lascia più dubbi

Lookman Inter: volontà chiara da parte del nigeriano, vuole solamente trasferirsi lì. La rivelazione che non lascia più dubbi. Fabrizio Romano, sul proprio canale Youtube, ha inquadrato così la situazione relativa all’ex obiettivo del calciomercato Juve Ademola Lookman. Vuole solamente l’ Inter, ecco le sue dichiarazioni. LOOKMAN – « Vi aggiorno anche su Lookman: confermo tutto quanto detto ieri sera. L’offerta dell’Inter, sono circa le ore 15 quando registro il video, è da 42 milioni fissi e 3 di bonus. L’Atalanta ha ricevuto questa offerta, Percassi lo ha ribadito in conferenza e non ha parlato di rifiuto, ma ha dettato le condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

