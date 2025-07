Lookman-Inter fumata nerazzurra Marotta ritocca ancora l’offerta ma la Dea non scende da 50 milioni

e Fabrizio Carcano Fumata nerazzurra, è proprio il caso di dirlo. I colori sociali accomunano Inter e Atalanta, ma a divergere sono ancora le valutazioni su Ademola Lookman. L’incontro di ieri a margine del Consiglio di Lega tra Beppe Marotta e Luca Percassi ha segnato un restringimento della forchetta tra domanda e offerta, non ancora sufficiente per far sì che da Bergamo ritengano congrua la proposta. Marotta è arrivato fino a 42 milioni piĂą 3 di bonus. Non bastano. L’Atalanta è ferma a 50, magari con dei bonus per toccare la soglia, ma difficilmente si scenderĂ molto piĂą in giĂą. Al giocatore è stato promesso un anno fa, quando fu a un passo dal Paris Saint-Germain, che sarebbero state valutate offerte per l’estate in corso e Lookman si è giĂ promesso all’Inter dove guadagnerebbe 4,5 milioni netti a stagione fino al 2030. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lookman-Inter, fumata nerazzurra. Marotta ritocca ancora l’offerta, ma la Dea non scende da 50 milioni

