Lookman-Inter fase calda! L’Atalanta alza il muro

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra in una fase cruciale. Ne ha parlato Fabrizio Romano che ha fatto il punto sulla situazione dopo un pomeriggio impegnativo. LIMITE – L’I nter, in linea con la strategia definita anche da Oaktree, ha fatto sapere che 45 milioni di euro rappresentano il tetto massimo fissato per l’esterno offensivo nigeriano. Dal canto suo, Lookman ha scelto: vuole solo l’Inter. Il giocatore sta spingendo con forza per trasferirsi a Milano e ha chiesto agli agenti di far rispettare il patto verbale stretto con l’ Atalanta un anno fa, quando accettò di restare a Bergamo con la promessa di essere liberato in caso di offerta congrua. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman-Inter, fase calda! L’Atalanta alza il muro

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Pedullà e GdS - #Lookman: l’#Atalanta respinge l’offerta dell’Inter, e chiede 50 mln tutto compreso, da sempre. Difficilmente si andrà oltre il 31 luglio (giovedì). Zazzaroni - L’Atalanta non ha rifiutato l’offerta dell’#Inter per Lookman, sono in fase di riflessione. Vai su X

BREAKING NEWS Ademola Lookman e l’Inter: si entrerà presto nel vivo. La partita a scacchi lascerà presto spazio alla fase operativa, l’Inter vuole chiudere entro fine luglio ma già nei prossimi giorni ci saranno contatti diretti con l’Atalanta. “Nico Gonzá Vai su Facebook

Cosa serve per sbloccare Lookman all'Inter: da uno scatto del giocatore a una nuova offerta per l'Atalanta; Calciomercato: Çalhanoglu resta all’Inter, stallo per Lookman; Sky – Inter-Atalanta, trattativa per Lookman in fase di stallo: ecco perché.

Inter, nuova offerta all'Atalanta per Lookman: le cifre e cosa succede adesso - Continua la trattativa per l'attaccante nigeriano al termine dell'incontro tra i club, che si è tenuto nella giornata di oggi ... Secondo msn.com

Lookman-Inter, rilancio ufficiale: sale l’offerta all’Atalanta! Cifre e dettagli - L'Inter insiste per Lookman e presenta una nuova offerta all'Atalanta: cifre più elevate, i dettagli ... Come scrive fantamaster.it