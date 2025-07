Lookman Inter, da Bergamo frenano: «Proposta interista accolta con freddezza, c’è quell’opzione che.». Lo scenario per il nigeriano. Nonostante il rilancio ufficiale del mercato Inter, la trattativa per Ademola Lookman resta in fase di stallo. Nella giornata di ieri, i dirigenti nerazzurri hanno presentato all’ Atalanta una nuova offerta scritta da 42 milioni di euro di parte fissa piĂą 3 milioni di bonus, per un’operazione complessiva da 45 milioni a titolo definitivo. Un passo avanti sul piano formale, ma che non ha ancora trovato riscontri positivi da parte del club bergamasco. Come evidenziato da Primabergamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, da Bergamo frenano: «Proposta interista accolta con freddezza, c’è quell’opzione che…»