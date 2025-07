Lookman Inter, Criscitiello critico: «Marotta e Ausilio hanno sbagliato, ma anche i procuratori! Atalanta stizzita». La rivelazione del giornalista. Intervenuto sulle frequenze di Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha detto la sua sulla trattativa tra il mercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, sottolineando gli errori commessi sia dai dirigenti nerazzurri che dall’entourage dell’attaccante. LOOKMAN INTER – « L’Atalanta aveva fatto una promessa a Lookman l’anno scorso: “Chiudiamo questa stagione insieme e nella prossima cercheremo di metterti sul mercato”. Non significa che tu decidi se andare via a luglio o ad agosto, o per 30-40-50mln. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, Criscitiello critico: «Marotta e Ausilio hanno sbagliato, ma anche i procuratori! Atalanta stizzita, e ora c’è un problema da risolvere»