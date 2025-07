Lookman Inter Canovi | Sarebbe un grande colpo L’Atalanta vuole venderlo il giocatore non si farà sfuggire l’occasione

Lookman Inter, parla l’agente Dario Canovi: «Operazione da top club, il Napoli ha fatto invece la miglior campagna acquisti». Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato che riguardano l’ Inte r, e sul tema è intervenuto anche uno degli operatori piĂą esperti del panorama italiano, Dario Canovi. Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, lo storico procuratore ha analizzato l’affare e fatto una panoramica sul mercato estivo delle big italiane. « Se l’Inter riesce a prendere Lookman, fa un grande colpo », ha dichiarato Canovi senza esitazioni. Il classe 1997, attaccante dell’ Atalanta, è da settimane il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Canovi: «Sarebbe un grande colpo. L’Atalanta vuole venderlo, il giocatore non si farĂ sfuggire l’occasione»

