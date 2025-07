Lookman Inter Anellucci non si fida | Fuori da Bergamo renderebbe meno A 50 milioni lo lascerei lì

Lookman Inter, il procuratore Anellucci frena: «A Bergamo ambiente perfetto, difficile ripetersi altrove. Il prezzo è eccessivo». Il possibile trasferimento di Ademola Lookman all’ Inter continua a far discutere, non solo sul fronte tecnico ed economico, ma anche tra gli addetti ai lavori. A sollevare qualche dubbio è stato Claudio Anellucci, noto operatore di mercato, che ha parlato del talento nigeriano intervenendo a 1 Station Radio. Anellucci, sottolineando come il contesto in cui un calciatore si esprime possa incidere profondamente sulle sue prestazioni. LA SUA SPIEGAZIONE – « Credo che Lookman renderebbe meno fuori da Bergamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

