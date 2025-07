Lookman-Inter a quando la risposta dell’Atalanta? Una data limite – Sky

La situazione Lookman-Inter può accendersi improvvisamente. Intanto, l'Atalanta ha una sorta di data limite entro cui dare una risposta all'offerta interista. ENTRO UNA DATA – Luca Cilli, in collegamento su Sky Sport, si esprime sulla trattativa piĂą calda e importante di queste settimane, ossia quella legata ad Ademola Lookman. Ecco cos'ha raccontato il giornalista, inserendo nel discorso anche una sorta di ultimatum: « C'è tempo fino al venerdì, per l' Atalanta, per dare una risposta all' Inter. BisognerĂ vedere se ci sarĂ anche la possibilitĂ di una nuova offerta dei nerazzurri. Quello che si può dire è che, per i Percassi, Lookman non dovrĂ uscire per forza ».

Lookman Inter, nuova offerta in arrivo e ultimatum all’Atalanta: ecco la data entro quale chiudere l’operazione! - di Redazione Lookman Inter, nuova offerta in arrivo e ultimatum all’Atalanta: ecco la data entro quale chiudere l’operazione per il nigeriano.

Longari sicuro: «Lookman, Inter pronta all’assalto! Calhanoglu, una data» - Gianluigi Longari si è pronunciato in merito alle strategie di mercato dell’Inter, con un focus sul dossier Calhanoglu e su quello legato ad Ademola Lookman.

Lookman vuole solo l’Inter ed è disposto a tutto! La speranza di Marotta e la data entro quando si può risolvere tutto: ecco cosa filtra da Bergamo - di Redazione Lookman vuole solo l’Inter ed è disposto a tutto! La data entro quando si può risolvere tutto: cosa filtra da Bergamo sull’affare.

Calciomercato in diretta: il Milan attende una risposta per Jashari. Ndoye verso Nottingham; Lookman rifiuta il Napoli: accordo totale con l’Inter, ma l’Atalanta resiste; ?? Lookman, l'Atalanta 'PROVOCA' l'Inter ?? Doppio intreccio N. Gonzalez.

Lookman, porta in faccia Inter da Percassi! E Nico Gonzalez ora può partire - Gli ultimi sviluppi sulla trattativa per l'attaccante nigeriano, con le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club bergamasco ... Come scrive tuttosport.com

Inter-Lookman, gli agenti spingono con l'Atalanta per la cessione - L'Inter non andrà oltre l'ultima offerta presentata all'Atalanta per Lookman e ora gli agenti del giocatore spingono per il trasferimento. Da sport.sky.it