Londra caos aerei per un guasto tecnico | ritardi e cancellazioni in tutti e 5 gli aeroporti

Gli aeroporti pi√Ļ interessati dai disagi sono quelli di Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton, ovvero gli scali principali di Londra. Nonostante la risoluzione del problema, √® stato chiarito che la situazione per tornare alla normalit√† piena richieder√† delle ore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Londra, caos aerei per un guasto tecnico: ritardi e cancellazioni in tutti e 5 gli aeroporti

