L' omicidio di Caterina Pappalardo richiesta una nuova perizia psichiatrica per il figlio Giosuè

Una nuova perizia psichiatrica per comprendere se Giosuè Fogliani era capace di intendere e di volere quando ha ucciso a coltellate la madre. È quanto hanno chiesto gli avvocati del giovane, Daniele Straface e Oleg Traclò, al giudice dopo aver incassato lo scorso gennaio il primo no all'iniziale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L'ennesima richiesta di soldi e poi le coltellate, Giosuè racconta al pm perchè ha ucciso la madre: si valuta la perizia psichiatrica; Matricidio a Messina, si scava nella vita privata di Giosuè: nel 2023 un accertamento sanitario; La tragedia di via Cesare Battisti: Giosuè Fogliani potrebbe affrontare una perizia psichiatrica.