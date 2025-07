Un tributo a sorpresa, un complimento che ne vale cento. "Oggi, insieme al dottor Giorgio Meneschincheri ho avuto la fortuna di andare a fare una visita a Nicola Pietrangeli al policlinico Gemelli: l'ho trovato in ripresa, di ottimo umore, direi soprattutto energico come ai vecchi tempi. Abbiamo parlato di tennis, abbiamo scherzato e mi ha chiesto se ero stato a vedere la finale di Wimbledon.". Lo dice Max Giusti, raccontando della sua visita in ospedale al decano del tennis azzurro, che in passato era parso minimizzare le imprese dell'altoatesino rispetto alla sua carriera.  "Gli ho raccontato della grande velocità di palla che c'era durante gli scambi tra Alcaraz e Sinner - racconta l'attore e comico romano -  E lui rivolgendosi a me e al dottor Meneschincheri ha detto 'ormai Sinner è così forte che dovrebbe dare almeno un 15 di vantaggio ai suoi avversari'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'omaggio a Sinner, Pietrangeli stupisce tutti: "Cosa dovrebbe fare..."