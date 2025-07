L’Oktober Fest agostano Aria bavarese in Darsena con la Vecchia Viareggio

All’ombra del parco di Levante, sullo sfondo del nuovo stadio dei Pini, giovedì debutta la lunga stagione delle feste popolari. A cominciare da quella in stile bavarese organizzata dal comitato rionale della Vecchia Viareggio e il supporto dei volontari della Croce Verde, nell’ambito dalla bella collaborazione fiorita lo scorso inverno che ha visto le due realtĂ del centro cittĂ unirsi per la realizzazione del nuovo “Rione Storico“. Il sapore della seconda edizione del “Viareggio Beer Fest“ – in programma da domani e fino al 6 agosto – è quello tipico dell’ Oktoberfest di Monaco, "ad iniziare dalla cucina, che (dalle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it