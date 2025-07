lo straordinario balletto sul ponte di volo della portaerei ford

Mar Mediterraneo, 30 lug. (askanews) - E' davvero uno "straordinario balletto, sul ponte di volo, degli aerei che si muovono con il personale", come ce lo racconta Robert W. Mize che è il Comandante dello Strike Fighter Squadron (VFA) 31. Siamo a bordo della leggendaria portaerei USS Gerald R. Ford, impegnata nell'attività Nato "Neptune Strike" e a parlarci è chi viene considerato un asso dell'aviazione americana, esperto di atterraggi su portaerei. "Quello che non avete visto - dice Mize - è stato il processo di preparazione durato un anno, durante il quale abbiamo seguito un approccio a blocchi per prepararci al nostro dispiegamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

