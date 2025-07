Lo spazzolino trasformato in arma e l’aggressione | ferito in carcere a Cagliari Paolo Bellini condannato all’ergastolo per la strage di Bologna

Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale e condannato all’ ergastolo per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, è stato aggredito nei giorni scorsi all’interno del carcere di Cagliari, dove si trova detenuto. A confermare l’episodio è il suo avvocato, Antonio Capitella: «Mi ha chiamato per raccontarmi che è stato assalito da un altro detenuto, che non conosceva, con uno spazzolino da denti trasformato in un’arma». Secondo quanto riferito dal legale, l’aggressione sarebbe avvenuta «in un corridoio della sezione» del penitenziario. «Il detenuto si è avvicinato e ha cercato di colpirlo al volto, ma Bellini è riuscito a schivare il colpo ed è stato ferito al braccio. 🔗 Leggi su Open.online

