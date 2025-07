Lo sfogo dell’influencer Natalia Paragoni | Paghiamo troppe tasse che fastidio | VIDEO

Troppe tasse per le partite Iva: è lo sfogo che Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne, ha condiviso in un video pubblicato sul suo profilo TikTok che in pochi giorni ha ottenuto piĂą di 20mila like. “Oggi tra commercialista, tasse e altre cose. cioè io non so chi di voi abbia la partita iva come me, ma quante cavolo di tasse si pagano? Io dovrei essere abituata, sono 6 anni che ce l’ho. Ma quante cavolo sono? Un botto, per vedere poi la sanitĂ che non è perfetta. Potrei fare un elenco.”. L’influencer, poi, aggiunge: “Addizionale regionale ho letto, cioè la Regione mi chiede un tot e poi cosa vedi? Stron*ate che succedono, come sta succedendo adesso a Milano per tutto quello che hanno fatto. 🔗 Leggi su Tpi.it

