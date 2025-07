Livorno tenta di adescare due bambine in un condominio e al parco | 50enne livornese in carcere

Avrebbe tentato, in due diverse occasioni, di avvicinare due bambine e solamente il pronto intervento di alcuni presenti e dei carabinieri gli ha impedito di portare a termine le sue azioni. Per questo motivo un 50enne livornese è stato condotto in carcere nel pomeriggio di ieri, martedì 29. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

La deposizione di un 50enne accusato di aver abusato di due bambine ... - LA TESTIMONIANZA Il 50enne, accusato formalmente di violenza sessuale su minore, per i suoi guai giudiziari non può più rivedere i suoi figli. Secondo ilgazzettino.it