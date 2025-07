Livorno non rispetta né i domiciliari né il divieto di avvicinamento | 63enne arrestato

U n livornese di 63enne è stato arrestato e condotto in carcere per non aver rispettato, in più occasioni, i domiciliari che gli erano stati imposti dal giudice. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare con braccialetto elettronico, non è stato trovato all'interno della sua abitazione dai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

