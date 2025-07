LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Pellacani Santoro a caccia di una medaglia nel sincro misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dei Mondiali di tuffi 2025. A Singapore è il giorno della finale del sincro misto dal trampolino dei 3 metri. Nella notte italiana spazio anche ai preliminari della piattaforma individuale femminile. Italia a caccia del podio con Matteo Santoro e Chiara Pellacani e della qualificazione con Sarah Jodoin Di Maria. 20 le coppie iscritte alla manifestazione, con la coppia cinese composta da Li Yalje e Cheng Zilong chiara favorita. Come spesso accaduto nelle competizioni precedenti alle spalle degli asiatici le porte per il podio sono aperte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani/Santoro a caccia di una medaglia nel sincro misto

