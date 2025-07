LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | LEGGENDARIO ORO! Pellacani Santoro hanno sconfitto la Cina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:46 Si chiude qui questa emozionante DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dei Mondiali di tuffi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:46 Fantastiche emozioni in quel di Singapore per il team azzurro. Coppia strepitosa quella italiana, che porta a casa un oro sensazionale. LA TOP 5 DEL SINCRO DAI 3 METRI 1-ITALIA 308.13 ORO 2-Australia 307.26 argento 3-Cina 305.70 bronzo 4-Messico 278.82 5-NAB 273.84 12:43 SIIIIII! OROOOOO ITALIAAAAA! 79.56 per gli australiani, che si fermano a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: LEGGENDARIO ORO! Pellacani/Santoro hanno sconfitto la Cina!

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: primo oro per l'Italia, Cina al comando

