LIVE Sonego-Bu 6-1 6-4 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | l’italiano domina l’avversario con una buona prestazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:17 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE del match Sonego-Bu. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. 20:14 Nei sedicesimi di finale Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev. La testa di serie numero sei del seeding canadese ha regolato 6-2 6-3 il francese Hugo Gaston. 20:13 Il computo dei punti premia Sonego con un perentorio 57 a 38. 20:12 Sonego mette a referto 22 vincenti e altrettanti errori gratuiti. Il suo avversario paga a caro prezzo i 17 errori gratuiti, dato controbilanciato in minima misura dai quattro vincenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Bu 6-1 6-4, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’italiano domina l’avversario con una buona prestazione

