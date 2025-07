LIVE Sonego-Bu 6-1 2-1 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | il torinese toglie il servizio all’avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prepotente diritto incrociato del piemontese. 15-15 Fuori il diritto della testa di serie numero 28. 15-0 Ace. 2-1 Doppio Fallo. Il giocatore cinese completa un gioco disastroso. 40-A In rete il diritto lungolinea del tennista asiatico. 40-40 Errore di rovescio di Bu. 40-30 Fuori il diritto incrociato dell’italiano. 30-30 L’accelerazione di diritto di Sonego costringe il rivale all’errore. 30-15 Buona prima esterna per il cinese. 15-15 Prima vincente. 0-15 Diritto in rete. 1-1 Diritto lungolinea vincente per il giocatore piemontese. A-40 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Bu 6-1 2-1, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il torinese toglie il servizio all’avversario

