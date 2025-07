LIVE Sonego-Bu 4-1 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | solido turno di servizio per il giocatore italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Diritto ad uscire vincente. 0-15 Risposta di rovescio vincente. 4-1 Ace 40-15 Doppio fallo. 40-0 Lungo il recupero dell’asiatico sul rovescio di Sonego. 30-0 Ace. 15-0 Servizio vincente. 3-1 Termina fuori di poco la risposta del piemontese. 40-15 Servizio vincente al corpo. 30-15 Ace centrale. 15-15 Fuori il rovescio di Bu. 15-0 Largo il passante del torinese. 19:01 Ottimo inizio di match per il giocatore italiano. Sonego, dopo aver salvato palla break nel primo gioco, gestisce bene la partita. 3-0 Rovescio vincente per il piemontese. 40-15 Sonego chiude bene a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Bu 4-1, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: solido turno di servizio per il giocatore italiano

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 30-7 •TORONTO Ore 18:30 Sonego vs Bu Ore 18:30 Cobolli vs Galarneau Ore 20:00 Gigante vs Diallo MONTREAL 18:30 Bronzetti vs Tauson Ore 20:00 doppio Errani-Paolini Vs Fernande Vai su Facebook

