LIVE Sonego-Bu 3-0 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | il torinese allunga nel punteggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:01 Ottimo inizio di match per il giocatore italiano. Sonego, dopo aver salvato palla break nel primo gioco, gestisce bene la partita. 3-0 Rovescio vincente per il piemontese. 40-15 Sonego chiude bene a rete. 30-15 Ace esterno. 15-15 Prima vincente. 0-15 Fuori misura il colpo dell’italiano. 2-0 Sonego chiude i conti sul recupero in rete del rivale. 30-40 Diritto largo per il cinese. 30-30 Bu incide con il rovescio lungolinea. 15-30 Lungo il diritto di Sonego. 0-30 Largo il passante di Bu sulla risposta del rivale. 0-15 Doppio fallo del tennista cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Bu 3-0, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: il torinese allunga nel punteggio

