CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata valida per i Campionati Mondiali di scherma 2025. SarĂ un atto conclusivo molto complicato, in quanto la compagine italiana andrĂ a caccia della vittoria nel medagliere. Ma per riuscire nell’intento, dovrĂ davvero superarsi nelle ultime due gare in programma, riservate alla prova a squadre della spada maschile e della sciabola femminile. Si comincerĂ alle ore 7:00 italiane con gli ottavi della spada maschile, segmento in cui l’Italia affronterĂ i Paesi Bassi. Non una qualificazione agevole per Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino che, in occasione dei preliminari, hanno battuto soffrendo la Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca il medagliere con spadisti e sciabolatrici