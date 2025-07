LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si gioca il medagliere con spadisti e sciabolatrici Si parte alle 7.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.52 Questa invece quella delle sciabolatrici: Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale. 6.49 Questa la formazione degli spadisti: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino 6.45 Alle ore 7.00 assisteremo agli ottavi degli spadisti, seguiranno dunque le sciabolatrici 6.42 L’Italia affronterà questo ultimo atto nella speranza di poter mettere le mani sul medagliere. Ma sarà complicato. QUI Spieghiamo il motivo. 6.40 Buongiorno Amici di OA Sport! Mancano esattamente venti minuti all’inizio dell’ultima giornata di gare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca il medagliere con spadisti e sciabolatrici. Si parte alle 7.00

In questa notizia si parla di: spadisti - sciabolatrici - diretta - italia

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per il quarto degli spadisti e l’ottavo delle sciabolatrici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 11.39: Il programma è leggermente in ritardo.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in pedana spadisti. Sciabolatrici ai quarti con la Spagna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA ITALIA-SVIZZERA 16-19 Stoccata di Di Veroli che si porta sul -3.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: finale per il bronzo per gli spadisti, le sciabolatrici a caccia dell’impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA ITALIA-FRANCIA 32-39 È ancora l’azzurra ad attaccare conquistando la priorità .

