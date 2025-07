LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia-Kazakistan ai quarti di spada flop per le sciabolatrici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.48 Sono ancora in corso gli ultimi assalti della sciabola femminile. Ecco spiegato il motivo del leggero ritardo. 8.45 Ecco l’ordine dell’assalto # ITALY SD Risultati Risultati SD KAZAKHSTAN # 6 DI VEROLI Davide SHARLAIMOV Vadim 3 5 SANTARELLI Andrea KURBANOV Ruslan 1 4 GALASSI Matteo ALIMZHANOV Elmir 2 6 DI VEROLI Davide KURBANOV Ruslan 1 4 GALASSI Matteo SHARLAIMOV Vadim 3 5 SANTARELLI Andrea ALIMZHANOV Elmir 2 4 GALASSI Matteo KURBANOV Ruslan 1 6 DI VEROLI Davide ALIMZHANOV Elmir 2 5 SANTARELLI Andrea SHARLAIMOV Vadim 3 8.44 Ultimi preparativi a bordo pedana e si partirĂ con l’assalto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia-Kazakistan ai quarti di spada, flop per le sciabolatrici

