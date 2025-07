LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziano gli ottavi degli spadisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-10 Si avvicina ancora Santarelli, attacco azzurro dopo review 6-10 Ancora Andrea 5-10 Santarelli tenta di ricucire il gap 4-10 Tocco Paesi Bassi 4-9 Attacco Italia 3-9 Parziale di 8-1, si chiude il mini assalto. Ora in pedana Santarelli. L’avversario è van Nunen 3-8 Inizio negativo per l’Italia, I Paesi Bassi prendono il largo. 3-7 Ancora Tulen 3-6 Gli azzurri devono recuperare tre stoccate 2-5 Attacco Olanda da fondo pedana. Parziale di 0-3 2-2 Pareggio Olanda. 2-1 Italia dopo il primo assalto. Adesso Galassi se la vede con l’altro Tulen, Tristan 6.59 Ci siamo! Comincia l’assalto! Di Veroli sfida Rafael Tulen 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano gli ottavi degli spadisti

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - mondiali - iniziano

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi - In vista del weekend, Sabato 24 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma - In vista del weekend, Domenica 25 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si comincia a Genova con fioretto femminile e sciabola maschile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEÂ Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma.

L'Italia è medaglia di bronzo nel fioretto a squadre femminile ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi (Georgia). Le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi hanno batutto il Giappone 45-30 Vai su Facebook

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: OROOOOOOO! Azzurri campioni del mondo di fioretto! Quarte le spadiste; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi e Di Veroli si fermano alle porte del podio. Italia senza medaglie oggi; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tre bronzi per l’Italia tra sciabola e fioretto. Ori per Bazadze e Kiefer.

Mondiali scherma, l'Italia piega l'Ungheria ed è campione nella sciabola! - Curatoli, Torre e Gallo vincono la battaglia con il Giappone e regalano la quinta medaglia all'Italia: ora la sfda per l'oro contro l'Ungheria ... Secondo corrieredellosport.it

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: sarà Italia-USA nel fioretto femminile? In gara anche gli sciabolatori - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali di scherma 2025. Da informazione.it