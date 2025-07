LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco D’Ambrosio e Frigo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.19: Queste le finaliste dei 50 dorso donne: Masse, Gaifutdinova, Wan, Berkoff, Smith, Pigree, Kim, Wilm, De waard, Hill, Teijonsalo, Vanotterdijk, Moluh, Drakou, Gorbenko. Spareggio tra Cox e Pulido Ortiz 4.17: Berkoff con 27?59 si impone nell’ultima batteria con la statunitense Smith con 27?67 4.15: La canadese Masse con 27?46 vince la penultima batteria precedendo la russa Gaifutdinova con 27?57, terza la cinese Wan con 27?59 4.12: L’irlandese Hill con 27?84, seconda la belga Vanotterdijk con 27?94 4.10: L’argentina Berrino con 29?05 si impone nella quarta batteria 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco D’Ambrosio e Frigo

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Non si arresta l’azione di Johnson 1.56: Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c’è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes 1.

