CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE ORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA 15.03: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 4.00 per la quinta sessione di batterie 15.01: Purtroppo domani l’Italia non potrĂ muovere il medagliere ma ci aspetta un finale di Mondiale molto interessante con altre carte da medaglia per gli azzurri. Non ci saranno finalisti azzurri nelle gare di domani. La speranza potrebbe essere nella 4Ă—200 donne ma è molto complicato e sicuramente non sarebbe squadra da medaglia quella italiana 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cerasuolo rompe la maledizione ed è oro! Delude Razzetti, flop 4×100 mista mista