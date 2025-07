LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Ceccon in gara nella notte nei 200 dorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO GLI ORARI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia ha iniziato benissimo l’appuntamento iridato con cinque medaglie, l’argento della 4Ă—100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e tredici posti in finale conquistati. L’Italia continua a sognare, la quinta giornata può accendere nuove speranze. A Singapore si torna in vasca con il cuore che batte forte per gli azzurri e le azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon in gara nella notte nei 200 dorso

