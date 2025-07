LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | 4×100 mista mista in finale con il miglior tempo! Bene Razzetti alle 13.00 le finali con Cerasuolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE ORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA 6.17: per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13.00 per la quarta sessione di finali 6.16: La britannica Cox con 27?54 vince lo spareggio per le semifinali dei 50 rana contro la messicana Pulido Ortiz. 6.15: Si chiude con un’ottima prestazione della squadra azzurra una mattinata in chiaroscuro per i colori italiani. Molto bene la 4Ă—100 mista mista che è ijn finale col miglior tempo. Bene nei 100 stile Frigo, mentre non è riuscito a qualificarsi D’Ambrosio, alle prese anche con un problema intestinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: 4Ă—100 mista mista in finale con il miglior tempo! Bene Razzetti, alle 13.00 le finali con Cerasuolo

Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile - Calato il sipario sull’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), è spettato alla staffetta mista chiudere i giochi e, da questo punto di vista, la Germania ha concluso col botto, trascinata da un Florian Wellbrock scatenato, in grado di portarsi a casa ben quattro medaglie d’oro.

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: stavolta è caccia all'oro per l'Italia con Taddeucci e Paltrinieri!

Impresa di Simona Quadarella che vince la medaglia d'argento sui 1500 metri stile ai Mondiali di nuoto di Singapore, battuta solo da una straordinaria Katie Ledecky, la primatista del mondo statunitense. L'azzurra fa segnare anche il record italiano ed europe

