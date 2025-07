LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | 4×100 mista mista azzurra in finale con il miglior tempo! Bene Frigo e Razzetti out D’Ambrosio Finali alle 13.00

6.17: per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13.00 per la quarta sessione di finali 6.16: La britannica Cox con 27?54 vince lo spareggio per le semifinali dei 50 rana contro la messicana Pulido Ortiz. 6.15: Si chiude con un'ottima prestazione della squadra azzurra una mattinata in chiaroscuro per i colori italiani. Molto bene la 4×100 mista mista che è ijn finale col miglior tempo. Bene nei 100 stile Frigo, mentre non è riuscito a qualificarsi D'Ambrosio, alle prese anche con un problema intestinale. Nei 200 misti bene Razzetti che ottiene il pass per la semifinale, memtre Matteazzi resta lontano dai suoi standard e non supera la qualificazione

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: azzurri a Tokyo nella 4×400 mista! Quinta la 4×100 mista - C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: ITALIAAAAAAAAAAA AL MONDIALEEEEEEEEEEEE! Gli azzurri vincono la seconda serie di ripescaggio con 3’12?53, secondo posto per la Francia con 3’12?66, terzo posto per il Canada con 3’12?95 13.

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: azzurri a Tokyo nella 4×100 donne e nella 4×400 mista! Tra poco 4×100 uomini e 4×400 donne - C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: Squadra invariata rispetto a ieri per l’Italia nella finale della 4×100 uomini.

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: Italia in finale nella 4Ă—100 mista! Attesa per la 4Ă—100 uomini - C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15: La Giamaica vince la seconda batteria con 41?04, secondo posto per la Gran Bretagna con 41?05, squalificata la Spagna che ha perso il testimone al secondo cambio, quello delicato tra donna e uomo 13.

DIRETTA LIVE - Ancora Italia protagonista nella quarta giornata di gare all'Europeo juniores di nuoto in programma a Samorin. Tante le carte da medaglia degli azzurri che puntano forte su Del Signore nei 200 dorso e sulla 4x100 mista mista. Minuto per minu Vai su Facebook

