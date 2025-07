LIVE Mondiali di nuoto | oggi quattro finali con gli italiani protagonisti

Oggi sono tanti gli italiani che si giocheranno una medaglia: la squadra degli 4x100 misti mista, la coppia Pellacani-Santoro nel trampolino 3 m misto, Burdisso e Razzetti nei 200 farfalla maschili e Cerasuolo nei 50 rana maschili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Mondiali di nuoto: oggi quattro finali con gli italiani protagonisti

SWIM ZONE – Il dorsista in ascesa: Christian Bacico tra Mondiali e successi italiani - In questa intervista esclusiva, Christian Bacico, giovane dorsista della Como Nuoto, racconta il suo percorso nel nuoto italiano.

Tennistavolo, sorteggiati i tabelloni dei Mondiali: urna severa con gli italiani - Saranno otto gli azzurri, tre donne e cinque uomini, al via dei Mondiali 2025 di tennistavolo, che si terranno a Doha, in Qatar, dal 17 al 25 maggio: l’Italia sarà rappresentata in quattro dei cinque tabelloni, con l’unica eccezione rappresentata dal singolare maschile.

Tiro a segno, gli italiani più in alto nei ranking mondiali aggiornati - Obiettivo: rimanere in vetta, ma anche crescere e migliorare. Con la stagione 2025 di tiro è segno è partito il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, evento già attesissimo in cui la compagine azzurra farà di tutto per essere più competitiva possibile in tutta le specialità .

