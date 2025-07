LIVE Mondiali di nuoto | l' Italia cerca il primo oro con Cerasuolo nei 50 rana

Oggi sono tanti gli italiani che si giocheranno una medaglia: la squadra degli 4x100 misti mista, la coppia Pellacani-Santoro nel trampolino 3 m misto, Burdisso e Razzetti nei 200 farfalla maschili e Cerasuolo nei 50 rana maschili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Mondiali di nuoto: l'Italia cerca il primo oro con Cerasuolo nei 50 rana

In questa notizia si parla di: rana - cerasuolo - mondiali - nuoto

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.16: Il coreano Choi con 27?13 si aggiudica la sesta batteria e va al comando della graduatoria provvisoria.

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

A che ora la finale di Simone Cerasuolo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto: n. di corsia, avversari, programma, tv: Domani, mercoledì 30 luglio, a Singapore tornerà in acqua, nell'ambito

giornata di gare ai Mondiali 2025 di nuoto: nel pomeriggio quattro azzurri in finale: Thomas Ceccon, Anita Bottazzo, Simona Quadarella e Carlos D'Ambrosio. Nelle batterie torna in vasca Nicolò Martinenghi assieme a Simone Cerasuolo per i 50 rana, debutta

Mondiali nuoto: Cerasuolo in finale 50 rana, Martinenghi fuori; Nuoto, Simone Cerasuolo un fulmine! Miglior tempo in batteria nei 50 rana! Martinenghi fa il compitino; Mondiali nuoto, un grande Cerasuolo con il secondo tempo alla finale dei 50 Rana.

Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e dove vederli in tv: occhi su Cerasuolo, D'Ambrosio, Razzetti e Burdisso - Cerasuolo in finale nei 50 rana, Razzetti e Burdisso nei 200 farfalla. Lo riporta corriere.it

Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e gli italiani in gara: orari delle finali e dove vederle - In questo mercoledì 30 luglio l'Italia schiera Razzetti e Burdisso nella finale dei 200 farfalla maschili e Cerasuolo nei 50 rana uomini ... fanpage.it scrive