LIVE Italia-Cuba 2-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | i cambi caraibici riaprono la partita 20-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23 La diagonale subentrata dalla panchina, ovvero Thondike Mejias-Bisset Astengo, e lo schiacciatore Mergarejo ha completamente mutato il volto di Cuba. Gli azzurri hanno abbassato la guardia ed il risultato è che la partita si è complicata. 20-25 Larga la parallela di Rychlicki. ITALIA-CUBA 2-1. 20-24 Difeso l’attacco di Lavia e ancora Yant fa malissimo in diagonale. 20-23 Yant riceve bene e va a segno in diagonale. 20-22 Lunga la battuta di Simon. 19-22 In rete la battuta di Romanò. 19-21 Difesa di Michieletto e Rychlicki fa a segno con un tocco di furbizia a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

