LIVE Cobolli-Galarneau 6-4 5-7 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | si riparte a breve?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Pallata di dritto in cross Cobolli! 0-30 Con l'inside in vincente Cobolli! 0-15 dritto vincente Cobolli! Galarneau al servizio nel set decisivo, il romano era 3-2 e servizio nel secondo! 21:40 Sul centrale si gioca! 21:25 Vi aggiorniamo, niente news dallo stato dell'Ontario. 21:06 Non sono male le previsioni su Toronto! 20:50 Partita quindi interrotta, speriamo che sia tutto ok per il romano! PIOVE  SI TORNA NEGLI SPOGLIATOI? Si riprende. TIMEOUT MEDICO Cobolli. Si fa palpare il ginocchio fasciato è il destro. 5-7 DOPPIO FALLO, sono otto! Caporetto! Un set che sembrava girato sul 3-2 e servizio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Toronto (CAN) 2025 che vede di fronte il romano Flavio COBOLLI e la Wild Card canadese Alexis Galarneau.

Esordio nel Masters 1000 di Toronto per Flavio Cobolli, che affronterà il canadese Alexis Galarneau, numero 193 della classifica mondiale.

Flavio Cobolli al servizio! 18:58 Palleggio cominciato! 4' e si parte! Giocatori in campo! 18:50 È ancora in top 20 e il margine è solido sulla 21 esima posizione, circa 200 punti.

